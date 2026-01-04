Localizan cuerpo encobijado en las Curvas del Perico

El cuerpo de un hombre fue localizado sin vida en plena carretera, justo de Juárez a Chihuahua.

Fue a la altura del kilómetro 8 de la carretera libre a Ciudad Juárez también conocida como curvas del Perico, donde fue localizado el cuerpo de un hombre sin vida envuelto en una cobija.

Justo a un costado de una barda de un guarda de ganado en el sentido de norte a sur se encontraba el cuerpo el cual parece tener huellas de tortura.

Los primeros en llegar al lugar fueron elementos de la Policía Estatal apoyados por elementos de la Policía Municipal quienes acordonaron el perímetro así como agentes ministeriales se hicieron cargo.