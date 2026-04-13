Localizan a hombre sin vida en lote baldío de Anáhuac; investigan

El cuerpo de un hombre fue localizado sin vida la mañana de este lunes en un lote baldío de la seccional Anáhuac, por lo que autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del fallecimiento.



El reporte se recibió a las 11:25 horas en el cruce de las calles Reforma y 26 Norte, donde se informaba sobre una persona aparentemente sin signos vitales. Elementos de Seguridad Pública acudieron al lugar y se entrevistaron con un hombre de 56 años, quien señaló que personas en situación de calle que se encontraban en el área identificaron al hombre como su conocido, a quien llamaban Javier V., y que habitaba en el sitio.



Al aproximarse, los agentes localizaron a un masculino sentado en una cama improvisada, en posición fetal, vestido con ropa oscura. Paramédicos que arribaron al lugar confirmaron que ya no contaba con signos vitales.



Tras la confirmación, se notificó a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, acudiendo personal de la Unidad de Homicidios para hacerse cargo del procesamiento de la escena y el inicio de las indagatorias correspondientes.



Hasta el momento, no se han determinado las causas del fallecimiento, las cuales serán establecidas mediante los estudios periciales conforme al proceso legal.