Brooklyn Beckham reafirma su compromiso con Nicola Peltz: ‘Prometo protegerte siempre’

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz recordaron la fecha especial con fotografías y emotivas declaraciones donde reafirmaron el amor que se tienen.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz encontraron una nueva oportunidad para celebrar su historia de amor. La pareja celebró el primer aniversario de la renovación de sus votos matrimoniales con románticas publicaciones.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz celebran un año de su renovación de votos

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz recordaron aquella fecha compartiendo con sus seguidores una serie fotos en las que aparecen juntos. El empresario, de 27 años, escribió un mensaje en el que destacó la importancia de la actriz en su vida.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz (Instagram)

“Feliz aniversario, Nicola. No puedo expresar cuánto te amo. Eres mi mejor amiga y te amo más que a mi propia vida. Soy tan afortunado de poder llamarte mi esposa. Eres mi princesa absoluta y prometo protegerte siempre”, expresó el hijo de David y Victoria Beckham.

Por su parte, la actriz de Bates Motel, de 31 años, también dedicó unas palabras a su esposo y lo llamó “mi amor” al felicitarlo por esta fecha especial.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz (Instagram)

“Haces que la vida sea tan hermosa. Gracias por ser el esposo más maravilloso que jamás podría haber soñado”, escribió Nicola junto a las imágenes que compartió.

Entre las fotografías publicadas por la pareja destaca una que compartieron los dos en sus respectivas cuentas en la que aparecen abrazados frente a un carrito de golf. Las publicaciones recibieron mensajes de felicitación de amigos cercanos. DJ Fat Tony, quien estuvo presente como amenizando la boda, reaccionó al mensaje de Brooklyn con varios emojis de corazones rojos. Además, David Furnish, padrino del joven junto con su esposo Elton John, escribió en la publicación de Nicola: “¡Feliz aniversario!”.

Una historia de amor que comenzó en 2022

La celebración llega después de que Brooklyn Beckham y Nicola Peltz compartieran recientemente unas vacaciones junto a Elton John y David Furnish a bordo del yate del cantante en el sur de Francia. La pareja fue captada disfrutando de unos días cerca de Niza durante el verano.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz (Instagram)

La pareja renovó sus votos el 2 de agosto del año pasado, en una ceremonia que buscó reafirmar el compromiso que han construido desde su matrimonio. “El evento busca honrar el amor y el compromiso que han construido juntos a lo largo de los años, y crear un recuerdo que permanecerá con ellos para siempre”, declaró en aquel momento una fuente cercana a la revista People.

La pareja se casó el 9 de abril de 2022 en una ceremonia llena de famosos realizada en Palm Beach, Florida. Desde entonces, ambos han acostumbrado compartir en redes sociales algunos de sus momentos más importantes, como recientemente ocurrió con el sexto aniversario de su compromiso.