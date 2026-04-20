Localizan a hombre sin vida con impacto de arma de fuego en la cabeza en ejido La Haciendita

Un hombre de aproximadamente 37 años fue localizado sin vida sobre una brecha de terracería en el ejido La Haciendita, con una herida de arma de fuego en la cabeza, informaron autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, se presume que la propia víctima se habría provocado el disparo. Al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública Estatal, así como paramédicos de Cruz Roja, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de la escena para realizar las investigaciones correspondientes y el levantamiento del cuerpo.