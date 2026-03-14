Localiza Fiscalía Zona Sur restos óseos durante rastreo en carretera a Guadalupe y Calvo

En seguimiento a diversas versiones sobre la localización de restos óseos por particulares a un costado de la carretera que conduce de Parral al municipio de Guadalupe y Calvo, la Fiscalía de Distrito Zona Sur realizó un operativo de rastreo que permitió confirmar el hallazgo.
La intervención encabezada por Agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación y peritos de la Unidad Especializada en Investigación de Personas No Localizadas y Desaparecidas, se realizó este sábado 14 de marzo.
Por tierra y aire, el equipo multidisciplinario inspeccionó diversas superficies y coordenadas, lo que permitió que un predio ubicado a la altura del kilómetro 34+200 del citado tramo, se localizara lo siguiente:
- 01 Cráneo humano.
- 01 resto óseo de maxilar humano.
- Diversos restos óseos humanos.
- Bolsas de plástico de color negro.
- 01 cabeza de hacha.
- 01 cabo de madera de hacha dañado.
En apego a los protocolos, los restos óseos y objetos encontrados, se aseguraron y serán sometidos a pruebas de genética forense para su identificación y determinar si se encuentran vinculados con algún caso de desaparición.
Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso para llevar a cabo operativos de búsqueda y rastreo que ayuden a dar con el paradero de personas ausentes y dar certeza a sus familias.