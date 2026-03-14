Localiza Fiscalía Zona Sur restos óseos durante rastreo en carretera a Guadalupe y Calvo

En seguimiento a diversas versiones sobre la localización de restos óseos por particulares a un costado de la carretera que conduce de Parral al municipio de Guadalupe y Calvo, la Fiscalía de Distrito Zona Sur realizó un operativo de rastreo que permitió confirmar el hallazgo.

La intervención encabezada por Agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación y peritos de la Unidad Especializada en Investigación de Personas No Localizadas y Desaparecidas, se realizó este sábado 14 de marzo.

Por tierra y aire, el equipo multidisciplinario inspeccionó diversas superficies y coordenadas, lo que permitió que un predio ubicado a la altura del kilómetro 34+200 del citado tramo, se localizara lo siguiente:

01 Cráneo humano.

01 resto óseo de maxilar humano.

Diversos restos óseos humanos.

Bolsas de plástico de color negro.

01 cabeza de hacha.

01 cabo de madera de hacha dañado.

En apego a los protocolos, los restos óseos y objetos encontrados, se aseguraron y serán sometidos a pruebas de genética forense para su identificación y determinar si se encuentran vinculados con algún caso de desaparición.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso para llevar a cabo operativos de búsqueda y rastreo que ayuden a dar con el paradero de personas ausentes y dar certeza a sus familias.