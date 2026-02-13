Localiza FGE Noroeste a una menor de edad víctima de extorsión telefónica en NCG

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, localizaron sana y salva a una menor de edad, que fue víctima de extorsión telefónica en el municipio de Nuevo Casas Grandes.

Los agentes ministeriales atendieron el reporte interpuesto este viernes, en el que los padres de la menor de edad, informaron que su hija se había salido de su domicilio y que recibieron llamadas telefónicas en las que una persona les exigió el depósito de una considerable cantidad de dinero a cambio de no hacerle daño.

De inmediato los agentes implementaron un operativo para la búsqueda exhaustiva de la menor de edad, a quien localizaron a 13:30 horas, en la calle Colina del Fraccionamiento Aeropuerto, en Nuevo Casas Grandes.

Los agentes ministeriales lograron frustrar el pago de la extorsión y brindaron el acompañamiento y asesoría a la familia, realizando las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos e identificar a los responsables.