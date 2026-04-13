Localiza FEM a adolescente con reporte de ausencia en la ciudad de Chihuahua

Derivado de la activación inmediata de los mecanismos de búsqueda, agentes investigadores localizaron sana y salva a la adolescente de iniciales L.N.Q.G., quien contaba con reporte de ausencia ante la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia.

La menor de 16 años de edad, se ausentó el 31 de marzo del año en curso en la colonia Mármol III, en la ciudad de Chihuahua y fue reportada por sus familiares el 7 de abril del 2026.

Fue localizada esta tarde en la colonia Cerro Grande y al ser entrevistada se corroboró su buen estado de salud. Además, refirió que su ausencia fue voluntaria y descartó haber sido víctima de algún delito.

Cabe mencionar que con anterioridad estuvo también ausente el 28 de marzo, fue reportada el 29 de marzo y localizada el 31 de marzo del 2026.

Está fiscalía agradece la difusión de pesquisas y el apoyo de la sociedad y medios de comunicación para allegarse de información que llevara a su paradero.