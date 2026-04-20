Localiza FEM a adolescente con reporte de ausencia en la ciudad de Chihuahua

Derivado de la pronta activación de los protocolos de búsqueda y localización instrumentados por la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, localizaron sana y salva a la adolescente de iniciales M.I.M.F., de 15 años de edad.

La adolescente contaba con reporte de ausencia interpuesto la mañana de este lunes en la FEM, luego de que se ausentó de su familia, por la noche de ayer domingo, en la colonia Urbi Villas en la ciudad de Chihuahua.

Esta tarde se logró dar con su paradero y al ser entrevistada por agentes ministerialesd, refirió que su ausencia fue voluntaria y descartó haber sido víctima de algún delito.

Está fiscalía agradece la socialización de la pesquisa para optimizar las labores conjuntas de localización.