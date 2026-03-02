Localiza AEI Noroeste a una menor reportada como ausente en Puerto Palomas de Villa

Como resultado de una investigación ininterrumpida, así como de la efectiva activación de los protocolos de búsqueda y localización, elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, localizaron en perfecto estado de salud a una menor de 13 años de edad, que contaba con reporte de ausencia.

La menor identificada como E. N. G., había desaparecido el pasado 25 de febrero, en Ascensión, por lo que sus familiares interpusieron la denuncia correspondiente.

A través de las diligencias de investigación efectuadas por la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, así como de la comunicación directa que se mantuvo con los familiares, se pudo localizar a salvo a la menor, en la avenida Palomas y calle Zaragoza e Internacional, de la colonia Centro.

Concluyendo con el operativo, la afectada fue entregada a sus familiares y quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, para las entrevistas correspondientes que establezcan la resolución de los hechos.