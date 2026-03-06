Localiza AEI a menor de edad reportada como ausente en Guachochi

Como resultado de la activación de los protocolos de búsqueda coordinados por esta representación social, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), localizaron sana y salva a una niña de siete años, reportada como ausente ayer jueves en el municipio de Guachochi.

La menor de edad, de iniciales C.I.M.L., fue encontrada este viernes 06 de marzo, cuando caminaba sobre la calle Manuel Loya, en el citado municipio.

En su declaración ante el Agente del Ministerio Público, indicó que decidió irse de su casa porque vivía situaciones de maltrato, por lo que esta representación social la puso bajo el resguardo y custodia del DIF Estatal para las diligencias correspondientes.

La Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación, trabajan de manera permanente y coordinada en la búsqueda y localización de personas, a fin de brindar certeza y tranquilidad a las familias.