Localiza AEI a menor de edad con reporte de ausencia en Guachochi

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, localizaron sana y salva una adolescente de 16 años de edad, de iniciales R.R.D.C., que contaba con reporte de ausencia interpuesto el 26 de enero del presente año, en la localidad de Ochocachi, municipio de Guachochi.

La efectiva implementación de los protocolos de búsqueda coordinados por la representación social, permitieron localizar a la menor de edad, en la cabecera municipal.

Ante el Ministerio Público, refirió que su ausencia fue voluntaria, que se fue trabajar al lugar conocido como Rancho El Oasis y posteriormente se encontró con un tío que la llevó a la ciudad de Chihuahua y con quien posteriormente regresó a Guachochi.

Los protocolos de localización concluyeron con la reintegración de la menor de edad a su entorno familiar, lo que permitió dar de baja el reporte de ausencia.

Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación, trabajan de manera permanente en la búsqueda y localización de personas, para brindar certeza y tranquilidad a las familias.