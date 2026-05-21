Lo detuvo EPE con equivalente a 22 porciones de aparente droga en la colonia Bella Vista

–Durante patrullajes de prevención y vigilancia del Operativo Verano Seguro.

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 7 de abril de 2026.- Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal adscritos al Equipo de Proyectos Especiales(EPE), realizaron la detención de un hombre por su probable participación en delitos contra la salud, en hechos ocurridos en la colonia Bella Vista.

Fue durante recorridos de vigilancia y prevención del operativo Verano Seguro, sobre el cruce de las calles 20 y Ochoa, cuando observaron a un masculino que, al notar la presencia policial, arrojó un objeto al suelo e intentó retirarse del lugar, por lo que agentes realizaron la revisión y localizaron varios envoltorios de plástico transparentes con una sustancia sólida cristalina con características propias de la droga conocida como “cristal”.

Por lo anterior, fue detenido quien se identificó como Sergio Miguel C. G., de 36 años de edad y fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para dar seguimiento a las investigaciones correspondientes.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.