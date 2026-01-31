Lo detienen policías municipales tras robo en una farmacia

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 31 de enero de 2026.- Agentes de la Unidad de Investigación Policial (UIP), de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, lograron la detención de un hombre la tarde del viernes acusado del robo con violencia de una farmacia en la colonia Obrera.

Gracias a una llamada al número de emergencia 9-1-1, se alertó las autoridades del robo con violencia en una farmacia ubicada sobre la avenida Pacheco, luego de que un hombre que portaba un arma blanca despojara al dependiente de una cantidad en efectivo para posteriormente huir del lugar.

Por lo que los agentes se dieron a la tarea de búsqueda del acusado, localizando a la brevedad sobre la calle 39 y Ojinaga a quién se identificó como Raúl. M.D., de 26 años de edad, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado por el delito de robo con violencia.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente, quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.