Lleva SEyD las Jornadas de Integridad y Anticorrupción a planteles de Educación Básica

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) implementó las Jornadas de Integridad y Anticorrupción 2026 en planteles de Educación Básica, mediante actividades dirigidas a promover los valores cívicos y la cultura de la honestidad entre niñas, niños y adolescentes.

Estas acciones forman parte de una estrategia impulsada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), a la que se sumó la SEyD para fortalecer la cultura de la honestidad y la ética en las aulas.

La jornada inició en la Escuela Primaria Estatal Rosaura Bravo No. 2113, donde personal del Departamento Académico de Primaria realizó dinámicas lúdicas, canciones y bailes para interactuar con las alumnas y los alumnos.

Caracterizados como superheroínas y superhéroes que defienden los valores de la convivencia social, las y los docentes motivaron a las niñas y los niños a practicar el respeto, la justicia y la transparencia en su vida cotidiana.

La estrategia también llegará a otros planteles del subsistema educativo estatal, entre ellos el Preescolar Julio Verne No. 1341, el Centro de Atención Múltiple (CAM) No. 7507 y la Secundaria Estatal No. 3023.

El programa incluye la distribución del material informativo “Juntos a Portarnos Bien”, elaborado por la SFP y adaptado por los equipos pedagógicos para adecuar sus contenidos a las distintas etapas de desarrollo del alumnado.

Además, se impartirán los talleres “Reglas y límites en la familia” y “Autoestima y manejo de emociones”, dirigidos a madres, padres de familia y tutores, con el propósito de fortalecer la formación ética desde el hogar y darle continuidad en la escuela.