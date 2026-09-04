Llega marcha de sindicalizados a rectoría de la UACH

Alrededor de las 10 de la mañana llegó a Palacio de Gobierno una manifestación del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Universidad Autónoma de Chihuahua (STSUACH) para reclamar el respeto y protección de sus derechos sindicadores y laborales.

Ello a raíz de un estudio actuarial que se realizó en días pasados, con la finalidad de restructurar las finanzas del Sindicato, luego de que un fideicomiso solventado con recursos federales que llegó a su fin en diciembre pasado y que afectaría los ingresos de las y los trabajadores.

Concepción Rodríguez Zendejas, líder sindical, señaló que la Universidad cuenta con los recursos necesarios para garantizar un salario mínimo o por arriba del promedio para sus trabajadores y trabajadoras, a quienes les señaló que no les pagan el trabajo que realiza.

Cuestionó el destino que tienen ingresos de la Universidad por la venta de mercancía, así como por los conciertos que se realizan en los estadios con artistas internacionales como Shakira.

Cabe señalar que la manifestación sindical conlleva el cierre de las calles Escorza y Carranza por lo que la circulación vial está siendo desviada a otras calles.