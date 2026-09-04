Agregen a estudiantes durante protesta de sindicalizados de la UACH, bloque negro denuncia encubrimiento de violentadores

Estudiantes de la Universidad Autonóma de Chihuahua (UACH) fueron agredidas por un grupo de sindicalizados que se manifiestan afuera de Rectoría luego de que el llamado “bloque negro” denunció encubrimiento de personal acusado de violación y/o abuso.

Las jóvenes acudieron a la manifestación para entregar un oficio a la dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Universidad Autónoma de Chihuahua (STSUACH), Concepción Rodríguez Zendejas para solicitar que se inhabilite a una serie de trabajadores denunciados por delitos sexuales ante la Fiscalía General del Estado (FGE), petición que en ocasiones anteriores ha sido ignorada.

Al respecto, un grupo de sindicalizados y sindicalizadas intentó obstruir la libre manifestación de las estudiantes e incluso, las agredieron físicamente al jalarles el cabello para descubrirles el rostro.

Una de las trabajadoras sindicalizadas las acusó de “pendejas”, asegurando que les pagan por manifestarse y que solo acuden a “hacer grilla”, señalando que su situación no representa a toda la Universidad.

Por otro lado, otra de las manifestantes intentó mediar entre ambos grupos, pidiendo que permitan a las jóvenes expresar sus demandas y creer la situación de denuncian pues la Universidad y sus trabajadores se deben a la comunidad estudiantil.