Chihuahua líder en producción de manzana, algodón, chile, cebolla y nuez

El presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua (CEACH) dio a conocer que Chihuahua es primer lugar en producción de manzana, nuez, algodón, chile y cebolla lo que lo posiciona a nivel nacional en alimentos.

“Líder nacional de manzana, cebolla y chile, se cuenta con una plantación fuerte, también en algodón tan solo el año pasado con areas plantadas de 94 mil hectareas con un valos de 3 mil millones de pesos y el cultivo de más valor genera por hectarea es la manzana con 34 mil hectareas con un valor de 21 mil millones de pesos”,

En este sentrido destacó la manzana tiene 3 veces más de valor de cosecha, lo cual ubica a Chihuahua en los estados principales de mayor actividad agroalimentaria.