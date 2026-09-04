Confirma Marco Bonilla negociaciones rumbo a 2027; PRI y MC, en la mira del PAN

El edil capitalino Marco Bonilla confirmó que Acción Nacional comenzará la próxima semana a definir su ruta rumbo a las elecciones de 2027, con la posibilidad de construir alianzas con el PRI y Movimiento Ciudadano.

Tras su quinto informe de gobierno, el presidente municipal adelantó que se realizarán reuniones para analizar el escenario político y determinar la conveniencia de establecer una coalición con otras fuerzas.

“Ya nos dio la prerrogativa, como ustedes saben, de poder explorar en lo local el tema de la conveniencia de las alianzas”, explicó.

Bonilla reconoció que con el PRI existe actualmente un acercamiento favorable y aseguró que hay “un buen entendimiento y un buen avance”, por lo que el partido tricolor se perfila como uno de los principales actores para una eventual alianza.

Sin embargo, el alcalde dejó claro que la estrategia no se limitará al PRI, pues también se buscará abrir diálogo con Movimiento Ciudadano.

“Vamos también a buscar la posibilidad de poderlo hacer con Movimiento Ciudadano”, señaló.

El panista agregó que otro punto clave será conocer quién encabezará la candidatura de Morena. Consideró que, una vez definido ese perfil, podrían generarse movimientos entre las fuerzas que actualmente forman parte de su entorno electoral.

En ese sentido, Bonilla adelantó que buscarán sumar a quienes no estén de acuerdo con el perfil que finalmente abandere Morena, con la intención de integrarlos a un proyecto político alternativo.

La estrategia coincide con el mensaje lanzado por el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, quien recientemente afirmó que el partido está dispuesto a construir los acuerdos necesarios para competir por Chihuahua en 2027.

“Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para ganar Chihuahua”, declaró Romero, en referencia a la posibilidad de establecer alianzas, particularmente con el PRI.

Con estas declaraciones, el PAN comienza a perfilar una estrategia de alianzas para la próxima elección estatal, mientras que las definiciones sobre candidaturas y coaliciones podrían comenzar a tomar forma en las próximas semanas.

Bonilla sostuvo que por ahora se trata de una etapa de análisis y diálogo, sin acuerdos definitivos, pero confirmó que las negociaciones comenzarán formalmente la próxima semana.