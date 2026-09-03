Llega la venta patria; comienza instalación de puestos

Con la llegada del mes de septiembre se ha dado la instalación puestos con la venta de artículos patrios.

La calle Libertad ha sido de las principales y en las afueras de supermercados, forman parte de la tradicional y comercio informal.



Los permisos para este tipo de comercios se otorgan a través de la Subdirección de Gobernación que está en manos de Pedro Olivas.

Banderas, sombreros, vestidos, matracas y accesorios con los colores verde, blanco y rojo son parte de los artículos que más se venden.

Cabe destacar que esto se realiza en el marco de las celebraciones por el Día de la Independencia de México que se realiza el 15 de septiembre.