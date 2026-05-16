Llega Andy López y líder de Morena al Aeropuerto para encabezar marcha vs Maru

El hijo del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador, Andy López Beltrán arribó la tarde de este sábado al Aeropuerto Internacional Roberto Fierro para darse cita a la marcha convocada por el partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) hoy a las 16:00 horas. Marcha que partirá de la glorieta de Pancho Villa -sobre la División del Norte y Universidad-.

Junto con el morenista arribó la líder de su partido Ariadna Montiel, además de ser acompañados por su equipo de seguridad y simpatizantes, entre ellos, diputados locales como Brenda Ríos.

Cabe recordar que el pasado 12 de mayo la líder nacional de Morena, Ariadna Montiel hizo el anuncio de esta marcha que denominan en Defensa de la Seguridad, Paz y Soberanía.



Se dio a conocer en un comunicado de prensa que será una marcha pacífica en la que destacará la dirigencia nacional del partido en mención. Asimismo personalidades como López Beltrán, la senadora con Licencia, Andrea Chávez y el alcalde de Ciudad Juárez Cruz Pérez Cuéllar.