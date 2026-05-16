Mantienen agricultores cierres y revisiones de carreteras en Chihuahua

A temprana hora se informó que productores agrícolas mantienen revisiones y cierres parciales en distintos tramos carreteros del estado para detectar el ingreso de personas provenientes de otras entidades que, según denunciaron, fueron trasladadas para participar en una movilización contra la gobernadora Maru Campos por parte de simpatizantes de Morena, bajo la bandera de defender la soberanía nacional.

Entre los puntos fueron, en el tramo Juárez-Chihuahua, a la altura del kilómetro 100, en la zona de El Sauz, donde agricultores y productores realizan inspecciones a autobuses y vehículos sospechosos. Los manifestantes señalaron que en las acciones participan personas provenientes de Delicias, Saucillo y Camargo.

Desde ayer por la noche los hombres del campo señalaron que detectaron autobuses procedentes de Guerrero y acusaron que existe traslado de contingentes externos hacia Chihuahua. También advirtieron que podrían retomar un cierre carretero en Delicias como parte de las acciones emprendidas desde la noche del viernes.

La Guardia Nacional informó que se registra presencia de personas cerca del kilómetro 170+500 de la autopista Jiménez-Delicias, por lo que pidió a conductores atender las indicaciones viales y extremar precauciones. Aunque aseguraron que permiten el paso de tráileres, vehículos particulares y unidades de emergencia, las revisiones han provocado largas filas en distintos puntos de la carretera.