Llama urgentemente CEACH a productores en registrarse a PEUA

El presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua (CEACH) dio a conocer un llamado a los productores en acercarse a Conagua a realizar su registro ante el Programa Especial de Energía para el Campos (PEUA) ya que la fecha límite indica el 21 de abril.

En este sentido el líder del sector agricultor, destacó que siempre hay detalle o problemitas de productor a productor con circunstancias que se pueden dialogar para obtener una solución con el tema del agua.

“Nosotros hacemos un llamado muy urgente para que los que no se han acercado a solicitar el pego lo hagan porque solamente se va a poder registrar hasta el 21 de abril y no va a haber prórrogas”, comentó.

Piden que se acerquen y pidan la información ya sea en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) o ante el mismo organismo de agricultores CEACH para poder tener un registro.

Cabe destacar que el CEACH ha realizado una gira de trabajo con el Centro Sur del estado, tan solo el jueves pasado que reunieron en la ciudad de Delicias con agricultores para seguir avanzando en algunos temas, entre ellos la producción, agua y ciclo agrícola.

“Entonces sí, necesitamos que vayan y lo hagan y los que tengan problemas y se dirijan ya sea con nosotros o que se dirijan directamente a la SADER en Chihuahua o en la Conagua, donde hay la voluntad de resolver todas las situaciones para que se registren todos los que se tengan que registrar”, concluyó.