Invita Municipio a aprovechar la terapia de rehabilitación apoyada con realidad virtual

El Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), pone a disposición de la ciudadanía la terapia de rehabilitación apoyada con realidad virtual, una herramienta que complementa los procesos de recuperación física mediante ejercicios interactivos diseñados para cada paciente.

Para acceder a este servicio, es necesario agendar previamente una cita de valoración, donde personal especializado realiza una evaluación para conocer las necesidades de cada persona y recomendar el tratamiento más adecuado para su proceso de rehabilitación.

Esta terapia puede formar parte de la atención para personas que presentan lesiones musculares, dificultades de movilidad, procesos de recuperación posteriores a una cirugía o padecimientos que requieren fortalecimiento físico y seguimiento terapéutico.

El Gobierno Municipal invita a las personas interesadas a solicitar información o agendar una cita de valoración comunicándose al 072, extensión 2548.