Llama Onapafa al amparo vs cierre de regularización de carros chuecos

Integrantes de Onapafa señalaron su inconformidad ante la conclusión del tratado de regularización de vehículos chuecos, llaman al amparo a los ciudadanos que sus trámites se quedaron en proceso.

Humberto Meza Almeida secretario general nacional de Onapafa destacó que 8 mil vehículos de Chihuahua quedaron en el limbo con un pago de proceso y no se han respetado sus tiempos por ello recurrirán al amparo, este tendrá un costo de 2 mil 500 pesos.

Por ello piden a las personas que tienen esta afectación a sumarse a este proyecto hasta el día 20 de enero para procesar esto antes del 1 de febrero.

Aquellos interesados se pueden acercar a las oficinas de Onapafa ubicadas en la calle Catalpa esquina con Ponciano Arriaga en la colonia Granjas en la capital.

Tan solo el 60% de los autor en regularización son para Juárez y el 40% en el resto del estado.

Para la tramitación del amparo se requiere lo siguiente:

-Titulo de propiedad

-Comprobante de pago de trámites o cita de gestiones.

-Comprobante de citas con la autoridad federal.