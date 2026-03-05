Llama diputado Villalobos al Verde y PT a no dejarse “acalambrar” por el régimen y sean responsables al votar reforma electoral

Ante la llegada ayer a la Cámara de Diputados de la iniciativa de reforma electoral que envió la presidenta Claudia Sheinbaum, el diputado local y coordinador de Afiliación y Registro Partidario del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, José Luis Villalobos, llamó a los legisladores federales a no dejarse “acalambrar” por el régimen de Morena, y por ende ser responsables al momento de votar la iniciativa que pretende reformar 11 artículos constitucionales.

Así lo señaló luego de que algunos diputados federales del PAN señalaran que “casi están seguros” que la reforma no pasará:

“Nosotros no estamos optimistas hasta que veamos que la votación no permite que pase una reforma regresiva que termina de fulminar el modelo democrático de México, una reforma, una iniciativa, un proyecto de iniciativa de reforma que lo único que busca es controlar el Poder Legislativo, la integración de las Cámaras, para desde el gobierno y desde el Poder Ejecutivo federal tener completamente controlados los tres Poderes del Estado mexicano como lo hizo Venezuela, a través de esta Ley Maduro, como lo ha determinado y lo ha mencionado el PRI, porque lo único que busca es esto”, declaró.

Villalobos García afirmó que “lo que queremos y creemos es que el PT y Verde ven también afectada su participación política, porque este modelo desaparece a la oposición. Entonces ellos, ser parte de esta reforma, si votan a favor, pues también están poniendo riesgo el modelo democrático del cual ellos forman parte, creo que lo han entendido”.

“¿Qué es lo que aspiramos nosotros? Que no los vayan a convencer diciéndoles que no les van a tocar el financiamiento público y que no les van a tocar las plurinominales, pero todo lo demás sí. Entonces nosotros hacemos un llamado a que sean responsables con México y a que no los vayan a convencer o a que, como dijo nuestro presidente nacional Alejandro Moreno, no les vayan a dar un calambrito con una llamadita o con dos o tres comentarios desde la mañanera para poder tener los votos”, enfatizó el diputado local priista.