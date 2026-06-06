Literatura y futbol, cuando el arte y el deporte se cruzan

A puertas de una nueva justa mundialista, y a pesar de que sigue existiendo prejuicios en ambas partes, es bueno repasar algunos libros que recopilan sucesos alrededor del futbol, que hablan de la pelota a través de la historia o que señalan virtudes y problemas que rodean al deporte y a la industria que lo maneja.

Una de las principales voces a favor del juego en la literatura, fue la del escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano, quien en su libro “El fútbol a sol y sombra”, destacó la el recelo que existía entre los intelectuales, sin importar la postura que tuvieran, con el deporte rey”El desprecio de muchos intelectuales conservadores se funda en la certeza de que la idolatría de la pelota es la superstición que el pueblo merece. Poseída por el fútbol, la plebe piensa con los pies”, escribió el intelectual uruguayo, “En cambio, muchos intelectuales de izquierda descalifican al fútbol porque castra a las masas y desvía su energía revolucionaria. Pan y circo, circo sin pan: hipnotizados por la pelota”.



Explora los orígenes del deporte en diferentes partes de la región y como se desenvolvió cultural y socialmente, formando parte de la colectividad y mezclándose con la identidad latinoamericana.

Creando un sentido de identidad cultural único en el mundo, trayendo grandes virtudes y sabores amargos consigo.

Información de Agencia Reforma