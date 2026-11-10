Listo el PEF 2027 en lo general-Naranjas… ¿fuera máscaras?-Exigencias morenas-Encuentro panista

Con 372 votos a favor de los diputados federales de Morena, Verde, PT y Movimiento Ciudadano, anoche quedó aprobado en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2027, el cual contempla un gasto de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos, mismo que fue rechazado por los legisladores del PAN y del PRI, los únicos que se opusieron a un Presupuesto que calificaron como un capricho del régimen de la 4T, pues consideran que responde única y exclusivamente a las prioridades políticas del partido en el poder, además de que arrastra una deuda histórica que ya alcanzó los 20.6 billones de pesos, con una reducción del gasto en los sectores prioritarios como la salud, la seguridad y el campo.

Nada nuevo bajo el sol, ya que desde 2019 a la fecha, el PEF se convirtió en la caja chica del régimen, mismo que priorizó desde entonces los caprichos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y ahora continúa en la misma tesitura, aunado a que los diputados de Morena y sus aliados, se han encargado de impedir que se le mueva una sola coma. La discusión en lo particular iniciará este martes a las 9 horas, en donde los diputados panistas y priistas de Chihuahua intentarán que sus reservas pasen la votación requerida, aunque conociendo a sus colegas morenistas, lo más seguro es que todo se quedará en buenas intenciones.

Por cierto que para no variar y tal como ha sucedido en las últimas semanas durante las votaciones en la Cámara de Diputados, los que acompañaron en la aprobación del PEF a Morena y sus aliados son los diputados federales de Movimiento Ciudadano, a quien el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, los acusó de disfrazarse de oposición y con esto, quedó demostrado, según ‘Alito’, de que los naranjas son comparsas del régimen y poco a poco se han ido quitando las máscaras.

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Después del paro nacional que realizaron los trabajadores del Instituto Nacional Electoral, el cual también fue replicado en Chihuahua y por tanto los módulos de credencialización fueron cerrados debido a la protesta, ayer el Consejo General del INE, el cual es presidido por Blanca Cruz, logró un acuerdo con los inconformes al prometerles un incremento salarial del 6 por ciento, por lo que este martes, los módulos regresarán a la normalidad, sin embargo, los trabajadores del órgano electoral ya advirtieron que si para enero no se cumple el acuerdo, volverán a manifestarse y amagaron con otro paro de labores, justo en un año donde habrá elecciones que se vislumbran ríspidas y bastante atropelladas, no conforme con las acusaciones de corrupción al interior del llamado árbitro de la contienda.

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Los que hoy alistan una protesta en la sede del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, ubicado ahí sobre la calle Coronado, en pleno Centro de Chihuahua capital, son los morenistas que integran el llamado Frente en Defensa de la Soberanía Nacional, y es que a decir de Martha Serrano, aspirante a la alcaldía de la capital, lo que exigirán a la dirigencia estatal que preside Briguite Granados, es que no se imponga el dedazo cuando de elegir candidaturas se trate, por lo que hoy a las 11 horas, entregarán un pliego petitorio con las siguientes exigencias: “un procedimiento claro y auditable; mesas de trabajo con aspirantes, dirigencia y coordinación estatal”, así como que los candidatos y candidatas sean designados por “trayectoria y méritos, no por cuotas de cópula”.

La exigencia ahí estará, pero de que se cumpla existe un largo trecho, pues desde hace ya dos procesos electorales a la fecha, en Morena han optado por postular a exprianistas que se cambiaron de bando cuando vieron que el guinda brillaba más que el tricolor y el azul, además de que desde la dirigencia nacional que comanda Ariadna Montiel, es donde realmente se toman las decisiones, por más que los llamados morenistas de la verdadera izquierda griten o pataleen.

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La reunión extraordinaria del Consejo Estatal del PAN continúa con ecos en la política local, sobre todo para los que ya se frotaban las manos por esa supuesta división interna, que a decir de los panistas, fue alimentada desde el morenismo, tan es así que resaltaron las expresiones de la exsenadora Tere Ortuño, panista de hueso muy azul que en su momento fue férrea combatiente al PRI, pero que ese día antepuso ese pleito pasado por un bien mayor, que es la aspiración de Marco Bonilla para la gubernatura.

Palabras más, palabras menos, Ortuño en el micrófono expresó que tenía toda la confianza en Marco y que confiaba en él para hacer la mejor negociación con el tricolor para concretar la alianza, pero no solo fue ella, también los consejeros de otros municipios como Cusihuriachi, Saucillo, Satevó, entre otros, compartieron este mensaje de unidad y confianza. Y es que para los 121 consejeros de todo el estado que estuvieron presentes, el objetivo es claro, apoyar a Bonilla a la candidatura a la gubernatura mientras que en lo particular de cada municipio también mostraron apertura para concretar una alianza en 62 de 67 Ayuntamientos, mientras que en el resto irían solos porque así lo decidió el comité municipal y eso en el PAN se respeta.

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Con eso de que el llamado a la unidad está hecho, en especial desde el Consejo Estatal del PAN, el que ayer se reunió con panistas, desde funcionarios estatales y municipales de primer nivel, regidores y con el coordinador de la bancada en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, es el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, a quien los antes mencionados le mostraron su respaldo en sus aspiraciones para ser el abanderado azul para la alcaldía de Chihuahua capital, así que ahí anduvieron el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Chava Carrillo; la directora del Registro Civil, Margarita Alvídrez; el titular de COESVI, Toño Chávez y la directora de la Defensoría Pública del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Rocío Sarmiento; el director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Juan Abdo; la regidora Isela Martínez y el director del IMPE, Juan Antonio González Villaseñor, entre otros reconocidos militantes de Acción Nacional que se dieron cita al encuentro con De la Peña.