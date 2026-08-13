Nuevos proyectos, infraestructura y seguridad, temas de la reunión entre la gobernadora y Clúster Minero

Ulises Fernández Gamboa, secretario de Innovación y Desarrollo Económico manifestó que dentro de la reunión que se llevó a cabo con el Clúster Minero y la gobernadora Maru Campos se abordaron temas como el fortalecimiento de proveedores, capacitación para el fortalecimiento de las empresas y la seguridad que brinda la Policía Minera.

El secretario señaló que la industria minera es una de las más importantes para el Estado por la aportación que hacen al desarrollo económico por lo que es de gran interés la permanencia de este tipo de empresas en Chihuahua.

Al respecto, detalló que uno de los objetivos no es únicamente la atracción de inversión, sino el beneficio para empresas locales que sirvan a la red de proveeduría.

Los nuevos proyectos mineros también fue uno de los temas en la reunión que encabezó Maru Campos, en el sentido de darle seguimiento a los trámites para que se puedan materializar y hacer anuncios de inversión.

Además, se abordaron el fortalecimiento de la infraestructura y seguridad, a tráves de los convenios con la Policía Minera.