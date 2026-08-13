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Hubo 99 fallos de la CFE ayer, afectaron servicio de recombeo para 43 mil habitantes: JMAS

El director de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), Alan Falomir Sáenz señaló que ayer miércoles se registraron 99 fallos de energía eléctrica en pozos y rebombeos que impidieron inyectar al sistema alrededor de 9 millones 356 mil otros de agua, afectando con ello a más de 43 mil habitantes.

Del total de fallos por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 59 se registraron a partir de las 7 de la tarde, lo que provocó bajos niveles de apertura en algunos tanques de la ciudad como:
Tanque Colina
Tanque Saucito
Tanque Saucito 2
Tanque Panamericana
Tanque Lomas Rejón
Tanque Cerro Grande
Tanque Valle de la Madrid

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