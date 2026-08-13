Próxima visita de ‘Alito’ fortalecerá al priismo estatal; debemos detener la destrucción que representa Morena: José Luis Villalobos

Ante la visita que realizará el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, el próximo 30 de agosto a la ciudad de Chihuahua, el diputado local y coordinador nacional de Afiliación y Registro Partidario, José Luis Villalobos, aseveró que sin duda alguna, esa visita “fortalecerá al priismo estatal” y con ello cerrarán filas para detener “la destrucción que representa Morena”.

“La visita de nuestro presidente nacional va a venir a fortalecer al priismo estatal, al priismo chihuahuense. Su presencia sin duda será un motivo de ánimo para quienes hoy tenemos una responsabilidad de partido en el ejercicio de alguna representación pública, pero también quienes aspiran a defender a Chihuahua, a defender al país, a informar a la gente, a estar cerca de la ciudadanía, que son estos 1,350 defensores registrados hasta el momento”, resaltó Villalobos García.

El legislador local del Revolucionario Institucional señalo que ‘Alito’ “va a venir en la última etapa de esta convocatoria que hizo el partido para registrarnos a todos los defensores de México, y por supuesto en el caso de Chihuahua, como entidad, vendrá a tomar protesta a esta estructura de trabajo de un programa muy importante para el PRI a nivel nacional, y sin duda vendrá a fijar una postura del partido a nivel estatal, la importancia que tiene el ir en un bloque opositor para detener la destrucción que representa Morena”.

“Lo hemos dicho, en Chihuahua tenemos la oportunidad de detener o de evitar que llegue Morena tanto a la ciudad como a muchos municipios en donde no gobierna y por supuesto en el gobierno estatal. Nosotros estamos muy enfocados en fortalecernos como instituto político, pero abiertos a que pueda darse esta alianza. Es importante hacer un llamado a la oposición para ir en un bloque juntos para evitar que Morena llegue a Chihuahua. Si los acuerdos y los consensos no se dan para que esto suceda, tendremos que ir solos a dar la batalla, a dar la competencia política y sin duda el PRI tiene la estructura, tiene la militancia y tiene los perfiles para competir en todas las posiciones en Chihuahua”, enfatizó el diputado local y coordinador nacional de Afiliación del Partido Revolucionario Institucional, José Luis Villalobos.