Destacan académicas de la UACH en coloquio de investigación en Colombia

Docentes de la Facultad de Enfermería y Nutriología de la UACH participaron como ponentes en el VI Coloquio Internacional de Investigación Formativa de Estudiantes de Pregrado en el Área de la Salud y V Congreso Internacional de Formación Profesional en Salud: Innovación, Humanismo y Sostenibilidad, que se llevó a cabo en la Facultad de Nutrición de la Universidad Libre de Pereira, Colombia, los días 3 y 4 de agosto.

En este sentido, la Dra. Blanca Gladiana Beltrán Piña participó con la Conferencia Magistral XIV, titulada “Inseguridad hídrica y sus afectaciones nutricionales en poblaciones vulnerables: un desafío para la salud pública”.

La Conferencia Magistral III, “Estimación del riesgo a la salud humana asociado al consumo de pescados contaminados por metales pesados en estudiantes de la Facultad de Enfermería y Nutriología de la ciudad de Chihuahua”, estuvo a cargo de la Mtra. Paola María Núñez Méndez, quien también destacó en la Mesa de Expertos “Desafíos del profesional de la nutrición en diversos contextos geográficos”.

Por su parte, la Mtra. Kiang Ocampo González presentó la Conferencia Magistral VI, “Masa grasa relativa como indicador de riesgo cardiometabólico en jóvenes universitarios de Chihuahua”, y también participó como ponente en la Mesa de Expertos junto a Núñez Méndez.

Estas participaciones fortalecen la presencia académica y de investigación de la FEN-UACH en espacios internacionales, favoreciendo el intercambio de conocimientos, experiencias y perspectivas en torno a los desafíos actuales de la salud y la nutrición.