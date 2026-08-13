Lo relevante es la coordinación con empresas, señala Ulises Fernández por Edificio Empresarial

El secretario de Innovación y Desarrollo Económico, Ulises Fernández Gamboa señaló que más allá del lugar en donde se instalen las cámaras empresariales, lo importante para el Estado es mantener una coordinación amplia y sobre todo estratégica con las empresas, los sectores y los organismos que las representan.

Ello en relación al proyecto del Edificio Empresarial que se pretende construir en el estacionamiento del Centro de Convenciones y Exposiciones, en un proyecto a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP).

Ulises Fernández consideró que la relevancia del proyecto la definen las propias cámaras empresariales y que, en lo personal, considera que una de las ventajas competitivas que tiene Chihuahua es la colaboración entre el sector público-privado:

“A veces lo normalizamos y lo damos como algo muy natural en el Estado, pero es una ventaja competitiva que no se ve de manera muy común en otros territorios de nuestro país”.