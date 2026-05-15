Líbano e Israel extienden 45 días el cese al fuego; la tregua terminaba el domingo

Washington. Líbano e Israel extenderán por 45 días más el alto al fuego que expiraba este domingo, para permitir mayores avances en las negociaciones, anunció este viernes Estados Unidos, durante el segundo día de conversaciones entre ambos países de Medio Oriente en Washington.

“Los días 14 y 15 de mayo, Estados Unidos acogió dos días de conversaciones muy productivas entre Israel y Líbano​​​. El cese de hostilidades del 16 de abril se extenderá por 45 días para permitir mayores avances”, declaró el portavoz del Departamento de Estado, Thomas Pigott.

A pesar del alto al fuego que entró en vigor el 17 de abril, el ejército israelí continuó atacando objetivos de Hezbollah en Líbano, causando la muerte de al menos 400 personas, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales.