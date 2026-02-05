Lateral mexicano Jorge Sánchez ficha con el Paok de Grecia

Ciudad de México. México sumó a un jugador más en el futbol europeo. Jorge Sánchez retornó a las canchas de Europa al firmar con el Paok de Grecia; un anuncio que llega apenas un día después de que también se concretó la transferencia de Obed Vargas al Atlético de Madrid.

“De México a Tesalónica”, publicó el equipo griego en redes sociales con un video donde aparece el propio Sánchez en el Toumba Stadium para tomar la playera del Paok con el número 35 y así confirmar el fichaje.

Después de haber vivido una experiencia con el Ajax y el Porto entre 2022 y 2024, el ex defensa de Cruz Azul pretende consolidarse ahora en el extranjero.

Ya con 28 años, Sánchez retorna a Europa con mayor experiencia sobre todo tras las últimas temporadas que disputó en México con La Máquina, equipo con el que se coronó.

El Paok se encuentra en el tercer puesto de la tabla general de la Superliga de Grecia con 44 unidades, dos menos que el líder Olympicos, y uno menos que el AEK Athenas, donde juega el también tricolor Orbelín Pineda.

El fichaje de Sánchez también es arriesgado, pues se concreta justo cuando falta poco menos de seis meses para el Mundial 2026.