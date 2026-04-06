Lanzarán licitaciones de obra este 8 de abril; señala CCE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Leopoldo Mares Delgado dio a conocer que será el 8 de abril cuando se den algunas licitaciones de obra para el desarrollo de infraestructura que impulsa el Gobierno del Estado.

En este sentido, destacó que a partir del 8 de abril se lanzará la primera licitación para obra de construcción en la ciudad, por lo cual es una buena respuesta a los compromisos que tiene el Gobierno del Estado ante el incremento al Impuesto Sobre Nómina (ISN).

“Puede ser que el 6 o más seguro el 8 de abril se dé la primera licitación para obras, esto se vio en la reunión con el secretario de Hacienda, Jesús Granillo”, comentó.

Fue a últimos de marzo en el que el máximo líder del sector empresarial se reunió en conjunto con empresarios y el funcionario estatal, con el fin de dialogar en torno al tema de obras que ha tenido una constante revisión el desarrollo que va tomando.

Cabe destacar que en estas obras se tiene la creación de nuevos puentes superiores en diferentes zonas de la ciudad, así como otros que fueron nombrados en el 4to Informe de la Gobernadora María Eugenia Campos Galván.