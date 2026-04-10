Lanza PRI fechas para el registro de “defensores” de alcaldías, distritos federales y locales

El Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI informó de las fechas oficiales para realizar los registros de los llamados “defensores”, tanto en las 67 alcaldías, nueve distritos federales y 22 distritos locales, los cuales comenzarán el próximo 16 de mayo.
El secretario de Organización del CDE priista, Fernando Martínez, fue quien confirmó las fechas para los mencionados registros:“El 16 de mayo toca Chihuahua, ya tenemos nombres suficientes para registrarse para este espacio. Lo importante era definir estas fechas para que la gente las supiera. Esta invitación no solamente es a militantes del PRI, es a ciudadanos en general. Es decir, podrá venir algún chihuahuense que no milite en el PRI”, señaló Alex Domínguez, presidente del CDE. Domínguez advirtió que “aquellos que se registren, obviamente, tienen mano, es decir, no pretendo desestimar a nadie, pero necesitaremos que todo lo que se registre tenga una opción política de futuro. Es parte de la estrategia. Que salgan a la calle. Entonces yo te diría que va a haber hombres y mujeres registrados en la capital”.