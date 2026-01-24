Lanza Marco Bonilla primer tiro de la linea en campeonato estatal de basquetbol

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 24 de enero de 2026.- El alcalde Marco Bonilla fue testigo de la presentación de los uniformes y equipo oficial del conjunto Dorados de Chihuahua, quienes se presentaron ante la afición chihuahuense para defender su titulo.

Marco Bonilla tambien lanzó el primer balón desde la linea de tiros de castigo y estuvo acompañado por el Presidente del equipo, Anwar Elias; el director del Instituto Municipal de Cultura Fisica y Deporte, Juan José Abdo y Tomas Hernandez Zilos, Presidente Estatal de la Liga.

La escuadra más ganadora del Campeonato Estatal de Basquetbol, este año portará el uniforme blanco con morado de local; morado con vivos en blanco, como visitante; y el color dorado fue seleccioando como el uniforme de gala.



