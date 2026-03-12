Lanza Congreso del Estado convocatoria del “Premio a la Responsabilidad Medioambiental” 2026

El Congreso del Estado de Chihuahua, a través de la Comisión de Medio Ambiente, Ecología y Desarrollo Sustentable, presentó la convocatoria del Premio a la Responsabilidad Medioambiental 2026, un reconocimiento que busca visibilizar e incentivar las acciones que contribuyen a la protección, conservación y mejora del entorno natural en la entidad.

Durante el evento, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, diputado Octavio Javier Borunda Quevedo, destacó que el cuidado del medio ambiente es una responsabilidad compartida entre autoridades, academia, sector privado, organizaciones sociales y ciudadanía.

“Hoy nos reúne un tema que más allá de ideologías o coyunturas políticas nos convoca a todas y todos: la responsabilidad que tenemos con nuestro entorno y con las generaciones que vienen”, expresó el legislador.

El diputado explicó que este reconocimiento tiene como objetivo identificar y dar visibilidad a proyectos y acciones ambientales que ya se están desarrollando en el estado, pero que muchas veces no reciben el reconocimiento público que merecen.

La convocatoria contempla cuatro categorías:

•Personas con trayectoria o acciones destacadas en el ámbito medioambiental.

•Organizaciones de la sociedad civil que promuevan la preservación del medio ambiente.

•Empresas que implementen políticas o prácticas sustentables para reducir su impacto ambiental.

•Proyectos de investigación ambiental técnicamente viables que se encuentren en fase de ejecución o prototipo.

Las y los ganadores de las categorías de personas, organizaciones de la sociedad civil y proyectos de investigación, recibirán una medalla conmemorativa y un incentivo económico de 50 mil pesos. En el caso de la categoría de empresas, el reconocimiento consistirá exclusivamente en la entrega de la medalla.

Borunda Quevedo señaló que uno de los principales objetivos de esta edición es lograr una participación récord con proyectos provenientes de todas las regiones del estado, incluyendo comunidades rurales, universidades, empresas y organizaciones civiles.

“Queremos que participen proyectos de todo el estado. Estoy convencido de que en Chihuahua hay muchas historias de éxito ambiental que merecen ser contadas y reconocidas”, subrayó.

Durante el evento participaron académicos y especialistas que formaron parte del jurado calificador en la edición anterior. La maestra Carmen Daniela González Barriga, académica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, destacó la importancia de fortalecer el vínculo entre academia, sociedad y gobierno para atender los retos ambientales.

Asimismo, el doctor Alfredo Pineda Álvarez, director de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la UACH, señaló que este premio incentiva el desarrollo de investigación científica orientada a resolver problemáticas como el cambio climático, la disponibilidad de agua, la degradación del suelo y la pérdida de biodiversidad.

En su participación, la doctora María de Lourdes Ballinas Casarubias, ganadora en la categoría de trayectoria en la edición anterior, destacó que este tipo de reconocimientos motivan a investigadores, estudiantes y ciudadanos a continuar trabajando en favor del medio ambiente.

También intervino el maestro en ciencias Sergio Dionisio Luévano Burrola, ganador en la categoría de proyectos de investigación, quien subrayó que reconocer los esfuerzos de conservación ambiental contribuye a fortalecer la cultura de protección del patrimonio natural del estado.

Al evento asistieron autoridades estatales y municipales, representantes de instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación.

La Comisión de Medio Ambiente invitó a la ciudadanía, investigadores, empresas y organizaciones a postular sus proyectos y acciones ambientales para formar parte de esta edición del Premio a la Responsabilidad Medioambiental 2026. Las bases de la convocatoria están disponibles en el portal del Congreso del Estado www.congresochihuahua.gob.mx, para más información, comunicarse al 614-412-3200 ext. 25153 o acudir al edificio del Congreso en calle Libertad #9 en la ciudad de Chihuahua.