Lanza Cocentro convocatoria para nueva mesa directiva

La Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro) dio a conocer hoy la convocatoria para la nueva mesa directiva 2026-2028.

Hoy en sesión en punto de las 8:30 am se dio paso al lanzamiento oficial para la elección de nuevo presidente o presidenta de Cocentro.

Los interesados en levantar la mano tendrán esta semana para poder participar con una plantilla, por lo cual se abre el tiempo.

A decir de la actual presidenta, Claudia Portillo Lopez dio a conocer que esperan un proceso sin “grilla” por lo cual podría darse un candidato por unidad.

