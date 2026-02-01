Lamentan fallecimiento de pareja de adultos mayores en choque; eran familiares de personal de la UACH

El director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), César Gutiérrez, lamentó el fallecimiento de la pareja de adultos mayores que perdieron la vida tras un choque durante la madrugada de este domingo.

Se trata de quienes en vida respondían a los nombres de José Guadalupe Padilla Flores y Rosario Gutiérrez Quintana.

Según la esquela publicada por la UACH, eran tíos de una integrante de la Dirección de la Facultad de Derecho y de dos integrantes del Despacho del Abogado General.

Los adultos mayores fallecieron la madrugada de este domingo cuando la camioneta en que circulaban, fue embestida por una camion