Lamenta alcalde Marco Bonilla muerte de Vico; sujeto intoxicado lo atacó a machetazos

El alcalde Marco Bonilla lamentó la muerte de Vico, un perro policía que anoche fue agredido por un sujeto intoxicado, mismo que lo atacó con un machete:

“Lamento profundamente el deceso de Vico, uno de nuestros elementos K9, quien anoche fue agredido en el cumplimiento de su deber a machetazos por una persona intoxicada y el día de hoy, a primeras horas de la mañana, lamentablemente falleció. Durante 6 años sirvió y protegió con valentía a todas y todos los chihuahuenses. Sin duda, hechos como estos nos conmueven a todos. Como alcalde y como chihuahuense condeno estos hechos de violencia y la agresión sufrida a un elemento de la Policía Municipal. No podemos permitir que ningún tipo de violencia sea normalizado. Hasta siempre, Vico. Gracias por dar incluso tu vida defendiendo, sirviendo y protegiendo a Chihuahua”.