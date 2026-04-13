Lakers firman un nuevo contrato con Nick Smith Jr.

Los Angeles Lakers firmarán un nuevo contrato de dos años con el escolta de contrato dos vías Nick Smith Jr., según informó el domingo a ESPN su agente, Lucas Newton, de Klutch Sports.

Con sus escoltas estelares Luka Doncic y Austin Reaves fuera de acción, los Lakers están reforzando la profundidad de su perímetro de cara a los playoffs.

De cara al último partido de la temporada regular de este domingo contra Utah Jazz, los Lakers ocupan el cuarto puesto en la Conferencia Oeste. Podrían ascender al tercer puesto si logran una victoria sobre los Jazz y los Denver Nuggets pierden ante los San Antonio Spurs.

En 29 partidos disputados esta temporada, Smith ha promediado 6 puntos y una asistencia, con un 40% de acierto en triples, en 12.3 minutos de juego.