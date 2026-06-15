La JUCOPO espera a Cruz-Panistas juarenses, aquí-Los Jáureguis-Ariadna y Briguite en Juárez

Después de andar todo el fin de semana en la capital del estado haciendo proselitismo en las calles y tianguis, quien hoy se apersonará en la sede del Poder Legislativo local es el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar, el cual fue invitado por la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, a que acuda a rendir un informe de lo que sucedió con los 118 millones de pesos que el Gobierno Municipal de Juárez les retuvo a sus trabajadores con motivo del Impuesto Sobre la Renta y que no reportó al SAT, así que Pérez Cuéllar tendrá la oportunidad de contar su “verdad” ante los integrantes de la JUCOPO, pues mientras los morenistas lo defendían, los panistas lo acusaron que si no pecó por acción, lo hizo por omisión, así haya sido su antecesor en el despacho principal de la Presidencia, Armando Cabada, el responsable de dichos actos.

Y si de panistas y juarenses se trata, hoy el dirigente municipal del PAN en Juárez, Ulises Pacheco, estará en las instalaciones del Comité Directivo Estatal que preside Daniela Álvarez, y es que a las 9:30 horas y antes de que Pérez Cuéllar se presente ante la JUCOPO, tanto Pacheco como Daniela, acompañados de los diputados locales Alfredo Chávez, Jorge Soto y Xóchitl Contreras, así como por la diputada federal Rocío González, seguramente le enviarán un mensajito al alcalde de Ciudad Juárez que, por cierto, el miércoles pedirá licencia para buscar ser el candidato de Morena a la gubernatura.

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Para no dejar a los azules, el que se apersonó el sábado en la sede del Comité Directivo Municipal del PAN de la capital del estado para estar presente en la ponencia que impartió su tocayo, es el exfiscal César Jáuregui, el cual acompañó a César Jáuregui Robles, exsenador, exconsejero de la Judicatura Federal y exsecretario General de Gobierno, durante la presentación del “Arte de Gobernar”, en donde Jáuregui Moreno aprovechó para saludar a la militancia panista que acudió a escuchar al colmilludo exsenador, y como el exfiscal y dos veces exdiputado local no da paso sin huarache, todas esas reapariciones las ha hecho desde que el miércoles pasado soltó el video de no se bajará de la contienda interna para buscar la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital. Y es que en la política, nada es coincidencia.

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Ya que mencionamos a los suspirantes a la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital, otros que anduvieron muy activos el fin de semana y optaron por recorrer el territorio, es decir, caminando colonias, son el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña y el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafa Loera, y es que mientras Santiago estuvo todo el día sábado en la colonia Granjas Universitarias en reuniones y charlas con vecinos, Rafa encabezó ese día 12 horas de recorridos con los llamados chalecos azules, los cuales tocaron puertas de vecinos del norte de la ciudad, en colonias como Francisco Ruiz Massieu, Tarahumara, Vida Digna, Villas del Rey, Vicente Güereca, entre otras tantas que se ubican en ese sector de la capital, en donde difundieron los logros de la actual administración de la gobernadora Maru Campos. Así que eso de gastar suela y saliva sí ha sido tomado en cuenta por quienes suspiran por aparecer en la boleta electoral.

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A una semana de la derrota en las urnas coahuilenses, ayer la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, estuvo en Ciudad Juárez para encabezar la instalación del Consejo Municipal en esa frontera, en donde la jefa de ese movimiento estuvo acompañada por la dirigente estatal Briguite Granados, las cuales entregaron los nombramientos de quienes forman parte del Comité Municipal más grande de todo el país y con ello, los morenos prácticamente tienen ya lista toda la estructura territorial que necesitarán para el próximo proceso electoral, al que irán por todas las canicas buscando arrebatarle al PAN la gubernatura del estado, aunque para los de la 4T viene la prueba más difícil: mantener la unidad luego de que las encuestas decidan quién será su candidato o candidata al gobierno estatal, misma que se definirá entre la senadora con licencia Andrea Chávez y el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar, el cual este miércoles se separará del cargo.

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Los que ya tienen nueva dirigente nacional tras la renuncia del diputado federal Erubiel Alonso a las filas del PRI, son los chicos de Movimiento Territorial, organización tricolor que representa la base estructural de la familia revolucionaria en las colonias. Se trata de Alejandra Andrade, a quien el viernes, su tocayo Alejandro ‘Alito’ Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional le tomó protesta como nueva líder de MT, razón por la que el dirigente estatal de Movimiento Territorial, Fermín Ordóñez, no tardó en felicitar a la nueva jefa y en ponerse a la orden para coordinarse en los trabajos venideros que tendrá esa organización que será clave en la conformación de la estructura priista.