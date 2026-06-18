Realiza entrega Ismael Pérez Pavía de apoyo de pintura para la Primaria Fray Pedro de Gante

Como parte de las acciones de apoyo a las instituciones educativas del Distrito 11, el diputado Ismael Pérez Pavía realizó la entrega de pintura para la Escuela Primaria Fray Pedro de Gante, material que contribuirá al mantenimiento y mejora de las instalaciones del plantel.

El legislador destacó que una de las prioridades de su labor es atender las solicitudes de las escuelas y respaldar los esfuerzos que realizan docentes y padres de familia para brindar espacios más dignos a las niñas y niños.

Asimismo, reconoció el respaldo de la gobernadora Maru Campos, cuya disposición para apoyar este tipo de gestiones ha permitido llevar beneficios concretos a las comunidades de la región.

“Las escuelas son el corazón de nuestras comunidades y es importante seguir sumando esfuerzos para que cuenten con mejores condiciones. Seguiremos trabajando de la mano de directivos, maestros y padres de familia para atender sus necesidades”, señaló Pérez Pavía.

Finalmente, reiteró su compromiso de continuar recorriendo el distrito para escuchar de primera mano las peticiones de la ciudadanía y gestionar apoyos que contribuyan al desarrollo de las comunidades.