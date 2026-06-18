Rescata Protección Civil a cuatro personas en Bocoyna

La dependencia mantiene el llamado a evitar el cruce de ríos, arroyos y corrientes de agua

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que durante las lluvias registradas la tarde del miércoles 17 de junio, personal operativo rescató a cuatro personas que viajaban en un vehículo en la comunidad de Sisoguichi, Bocoyna, luego que la unidad fuera arrastrada por la corriente.

Las cuatro personas fueron puestas a salvo sin que se reportaran lesiones, gracias a la intervención del personal de emergencia en la zona.

Asimismo, en Juárez se reportaron caídas de postes y árboles; en Nuevo Casas Grandes, un árbol caído e inundaciones; y en Casas Grandes inundaciones menores derivadas de la lluvia con granizo.

La CEPC exhortó a la población a evitar el cruce de ríos, arroyos y corrientes de agua, así como a mantenerse informada a través de los canales oficiales y reportar cualquier emergencia al 9-1-1.