Fortalece Secretaría de Salud infraestructura de climatización en el Hospital General

La Secretaría de Salud del Estado informó que mantiene de manera permanente trabajos de fortalecimiento y modernización de los sistemas de climatización del Hospital General “Dr. Salvador Zubirán Anchondo”, a fin de mejorar las condiciones de atención para los pacientes y el entorno laboral del personal.

Como parte de estas acciones, durante los últimos años se han realizado diversas intervenciones en la infraestructura hospitalaria, entre las que destacan la renovación de ductería, la instalación de equipos de aire acondicionado en áreas críticas y la incorporación de sistemas complementarios de climatización en distintos espacios de la unidad médica.

Actualmente, el sistema central de producción de agua helada opera con dos de sus tres chillers en funcionamiento, luego de trabajos correctivos llevados a cabo recientemente por plantilla técnica especializada.

De manera paralela, continúan las labores para reincorporar el tercer equipo y fortalecer la capacidad operativa del sistema.

Asimismo, se mantienen acciones de rehabilitación y mantenimiento preventivo en distintos componentes de la infraestructura de climatización, con el propósito de optimizar su desempeño ante las altas temperaturas registradas durante la temporada.

En seguimiento a esta estrategia de modernización del hospital, en las próximas semanas iniciará la implementación gradual de tecnología VRF (Flujo de Refrigerante Variable), que permitirá incrementar la eficiencia de los sistemas de enfriamiento y mejorar las condiciones ambientales en diversas áreas de la unidad.

Los servicios médicos y hospitalarios continúan brindándose de manera ininterrumpida, al tiempo que se mantiene una supervisión constante de las condiciones operativas del inmueble para garantizar una atención segura y de calidad a la población.

Con estas acciones, la dependencia refrenda su compromiso de continuar con el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria en beneficio de los pacientes, sus familias y el personal que diariamente presta sus servicios en esta institución.