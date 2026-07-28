Canciller alemán Merz justifica negativa de imponer sanciones a Israel debido a “una responsabilidad especial”

Berlín. Alemania se opone a imponer sanciones integrales contra Israel debido a “una responsabilidad especial” que el país europeo tiene respecto al Estado judío, afirmó el canciller federal del país, Friedrich Merz.

“Alemania tiene una responsabilidad especial con Israel​​​. Por esta razón, no podemos ni deseamos sumarnos a los regímenes de sanciones contra Israel en general”, afirmó Merz este martes en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, en Dublín y aseguró que Berlín mantendrá esta postura en el futuro previsible.

Sin embargo, el jefe del gobierno alemán expresó su profunda preocupación por las actividades de Israel en Cisjordania reocupada, especialmente en materia de asentamientos israelíes en este territorio.

Merz reveló que ha compartido en varias ocasiones sus inquietudes con el primer ministro de Israel y prófugo de la CPI, Benjamín Netanyahu, aunque reiteró que Berlín no considera que las sanciones integrales contra Israel sean el enfoque correcto para solucionar al problema.