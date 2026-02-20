La Corte Suprema de EU dictamina que Trump excedió su poder al imponer aranceles

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este viernes que el presidente Donald Trump excedió su autoridad al imponer una serie de aranceles que trastocaron el comercio mundial.

Esa sentencia bloquea una herramienta clave que el presidente había utilizado para imponer su agenda económica y diplomática.

El máximo tribunal estadounidense, de mayoría conservadora, decidió por 6 votos contra 3 que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional “no autoriza al presidente a imponer aranceles”.