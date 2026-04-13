La China Frías impulsa rehabilitación de la Deportiva La Alianza en El Porvenir

Con una inversión de más de 6 millones de pesos, la diputada local Nancy “La China” Frías y la diputada federal Manque Granados encabezaron el Foro de Rehabilitación de la Deportiva La Alianza en la colonia El Porvenir, donde junto a vecinos, autoridades estatales y municipales, presentaron el proyecto integral para recuperar este espacio público.

El evento reunió a representantes del Gobierno del Estado y del Municipio, entre ellos autoridades del Instituto Chihuahuense del Deporte, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, la Secretaría de Obras Públicas y la Dirección de Servicios Públicos Municipales, quienes participarán en la ejecución del proyecto.

Durante su mensaje, La China destacó que esta rehabilitación nace directamente de escuchar a las familias de la colonia.

“Este proyecto no salió de una oficina, salió de ustedes. De recorrer la colonia, de escuchar lo que necesitaban y de entender que este espacio tenía que volver a ser un lugar digno para las familias”, expresó.

La legisladora subrayó que, al presentar el proyecto a la gobernadora, la respuesta fue inmediata.

“Cuando le platiqué a la gobernadora Maru Campos este proyecto, inmediatamente me dijo que sí. Porque cuando se trata de mejorar espacios para las familias, no hay tiempo que perder”.

El proyecto contempla una intervención integral de la deportiva, que incluye:

• Construcción y rehabilitación de barda perimetral

• Instalación de rampas y accesibilidad

• Área de caminata

• Sistema de riego y vegetación

• Rehabilitación de baños

• Juegos infantiles

• Mobiliario urbano

• Gimnasio al aire libre

• Canchas de basquetbol y fútbol rápido

• Rehabilitación de bebederos

• Kiosco y áreas de servicio

• Acciones de limpieza y mejoramiento general

• Además, se contempla la participación del Instituto del Deporte en la construcción de una cancha de fútbol, así como trabajos complementarios por parte del Municipio en infraestructura colindante.

La China Frías explicó que este proyecto forma parte de una estrategia más amplia para atender el norte de la ciudad, la zona con mayor concentración de población en Chihuahua Capital.

“Durante mucho tiempo parecía que las inversiones se concentraban en otras zonas, cuando aquí vive muchísima gente. Hoy estamos cambiando eso, cambiando el norte y trayendo resultados donde más se necesitan”.

Asimismo, reiteró que su forma de trabajar se basa en mantener cercanía permanente con la ciudadanía y traducir sus necesidades en acciones concretas.

“Yo siempre lo digo: de la calle a la oficina y de la oficina de regreso a la calle. Porque representar a la gente es regresar con soluciones”.

El proyecto está programado para iniciar en mayo y concluir hacia finales de octubre, contemplando una rehabilitación integral que fortalezca la convivencia, el deporte y la seguridad en la zona.

Finalmente, la diputada reafirmó su compromiso con las colonias del distrito y con el seguimiento puntual de cada gestión.

“Mi compromiso fue claro: volver, escuchar y resolver. Y aquí estamos cumpliendo. Aquí no paramos”.

Con este proyecto, La China Frías consolida su enfoque de trabajo basado en la cercanía, la gestión efectiva y la coordinación entre niveles de gobierno para mejorar la calidad de vida de las familias chihuahuenses.