Karol G donó 1.2 mdd a víctimas del terremoto en Colombia

La cantante Karol G se sumó este domingo al concierto benéfico “Voces por la Vida”, celebrado en Bogotá para ayudar a las miles de personas afectadas por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el país el pasado 10 de agosto y donó un millón de dólares a la causa a través de su fundación “Con Cora”.

La artista paisa se presentó vía streaming desde Los Ángeles sobre un escenario dispuesto en varios niveles y con una escenografía que evocaba grandes formaciones rocosas; la acompañaba una banda de músicos e inició su participación interpretando su canción “Coleccionando heridas”.

Karol G hizo una pausa en la presentación para dirigirse a los cerca de 40 mil asistentes que llegaron al escenario del Vive Claro y a los espectadores que siguieron el concierto por televisión y plataformas digitales.

“Desde lejos, pero con mi corazón con ustedes, vinimos a cantar un ratico y a compartir este espacio todos juntos”, dijo la artista, quien invitó a los colombianos a mantener las donaciones para ayudar a los damnificados del terremoto, que dejó 329 muertos, 4 mil 592 heridos y 234 desaparecidos.

“No olvides por qué lo estamos haciendo (…) Lo estamos haciendo para seguir ayudando a los otros”, manifestó.

Karol G cerró su presentación con “Milagros”, no sin antes hacer un llamado a convertir la solidaridad expresada durante el concierto en acciones cotidianas de apoyo a quienes atraviesan el proceso de recuperación tras la tragedia.

“Quisiera que no se quedara aquí, quisiera que fuera en la calle, en un gesto de generosidad con alguien, en algo que podamos hacer todos los días por alguien más, por nuestra comunidad”, afirmó.

La cantante aseguró que el país apenas comienza un proceso de “recuperarse, de reconstruir, de reintegrarse de tantas formas” y expresó su afecto por Colombia, tanto por quienes viven en el país como por los colombianos que están lejos.

“Te amo mucho, Colombia, te amo con todo mi corazón, me dueles demasiado”, dijo antes de dedicar “Milagros” a su país, a su gente, a su “valentía” y a su “trabajo inagotable”.